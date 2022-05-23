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  4. Действующая чемпионка Ролан Гаррос уступила в первом круге
Ролан Гаррос
23 мая 2022, 16:55 | Обновлено 23 мая 2022, 16:56
845
1

Действующая чемпионка Ролан Гаррос уступила в первом круге

Барбора Крейчикова покинет первую десятку мирового рейтинга

23 мая 2022, 16:55 | Обновлено 23 мая 2022, 16:56
845
1
Действующая чемпионка Ролан Гаррос уступила в первом круге
Roland Garros. Диан Парри

Действующая чемпионка Открытого чемпионата Франции и вторая ракетка мира Барбора Крейчикова не смогла защитить свой титул.

В первом круге чешка проиграла Диан Парри из Франции (№97 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг
Барбора Крейчикова (Чехия) – Диан Парри (Франция) – 6:1, 2:6, 3:6

Отметим, что для Крейчиковой это был первый матч на грунте в этом году, она восстанавливалась после травм.

Барбора не сможет защитить очки за прошлогоднюю победу и покинет первую десятку.

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Источник Sport.ua
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Stanislav Matusevych
Людина три місяці не грала. Дивуватися нема чому.
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