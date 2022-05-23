Действующая чемпионка Ролан Гаррос уступила в первом круге

Действующая чемпионка Открытого чемпионата Франции и вторая ракетка мира Барбора Крейчикова не смогла защитить свой титул.

В первом круге чешка проиграла Диан Парри из Франции (№97 WTA).

Ролан Гаррос. Первый круг

Барбора Крейчикова (Чехия) – Диан Парри (Франция) – 6:1, 2:6, 3:6

Отметим, что для Крейчиковой это был первый матч на грунте в этом году, она восстанавливалась после травм.

Барбора не сможет защитить очки за прошлогоднюю победу и покинет первую десятку.