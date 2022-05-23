Стефано ПИОЛИ: «Мы были стабильнее, чем Интер»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, почему его команда заслужила скудетто больше, чем «Интер», который в итоге стал вице-чемпионом, набрав на два очка меньше.

«Я счастлив за игроков, за себя, за сотрудников, за клуб, за руководство и за наших потрясающих болельщиков. За всех причастных к «Милану», который заслужил это чемпионство. Мы не переставали верить в него.

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Почему мы заслужили победу больше, чем «Интер»? Мы были стабильнее. Если вы добрались до этого места, значит, вы демонстрировали последовательность. Мы заслужили это, потому что никогда не сдавались и были стабильными. Мы выигрывали ключевые матчи», - сказал Пиоли.