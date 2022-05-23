У Пиоли украли медаль чемпиона Италии во время празднования Милана

«Милан» в в последнем туре Серии А обыграл «Сассуоло» (3:0) и завоевал титул чемпионов Италии.

Во время празднования чемпионства на стадионе «Сассуоло» с главным тренером «Милана» Стефано Пиоли произошел неприятный инцидент – во время празднования чемпионства на стадионе у специалиста украли медаль и в Милан он отправился без нее.

Тренер сообщил об этом и попросил, чтобы ему ее вернули.

В руководстве Серии A заявили, что подарят тренеру другую медаль.

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