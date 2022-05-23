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  4. У Пиоли украли медаль чемпиона Италии во время празднования Милана
Италия
23 мая 2022, 10:01 |
639
0

У Пиоли украли медаль чемпиона Италии во время празднования Милана

Тренер остался без своей награды

23 мая 2022, 10:01 |
639
0
У Пиоли украли медаль чемпиона Италии во время празднования Милана
Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» в в последнем туре Серии А обыграл «Сассуоло» (3:0) и завоевал титул чемпионов Италии.

Во время празднования чемпионства на стадионе «Сассуоло» с главным тренером «Милана» Стефано Пиоли произошел неприятный инцидент – во время празднования чемпионства на стадионе у специалиста украли медаль и в Милан он отправился без нее.

Тренер сообщил об этом и попросил, чтобы ему ее вернули. 

В руководстве Серии A заявили, что подарят тренеру другую медаль.

Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник Sport.ua
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