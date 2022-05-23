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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
22.05.2022, FT 1 : 0
Ман Юнайтед
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Англия
23 мая 2022, 15:15 | Обновлено 23 мая 2022, 15:22
328
0

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

23 мая 2022, 15:15 | Обновлено 23 мая 2022, 15:22
328
0
Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 38-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» на своем поле минимально обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Уилфрид Заа (Кристал Пэлас).
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Источник Sport.ua
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