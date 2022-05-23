22.05.2022, FT 1 : 0
Англия23 мая 2022, 15:15 | Обновлено 23 мая 2022, 15:22
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Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
23 мая 2022, 15:15 | Обновлено 23 мая 2022, 15:22
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В поединке 38-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» на своем поле минимально обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.
События матча
37’
ГОЛ ! Мяч забил Уилфрид Заа (Кристал Пэлас).
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