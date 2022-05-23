Англия23 мая 2022, 12:00 |
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Вест Хэм может купить бывшего лидера Зари
Деннис Бонавентуре может оказаться в Лондоне
23 мая 2022, 12:00 |
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«Вест Хэм» этим летом планирует усилить свой состав нападающим «Уотфорда» Деннисом Бонавентуре.
Как сообщает Football Insider, «молотобойцы» уже вступили в переговоры с представителями игрока. Сумма потенциального трансфера оценивается в 25 миллионов евро.
В этом сезоне Бонавентуре сыграл за «Уотфорд» 35 матчей, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» хочет подписать хавбека «Манчестер Юнайтед».
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