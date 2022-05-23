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Чемпионат мира
23 мая 2022, 05:10 | Обновлено 23 мая 2022, 05:36
88
0

ВИДЕО. Малиновский приехал в лагерь сборной и поучаствовал в тренировке

Сине-желтые обрадовались триумфу Александра Зинченко с «Ман Сити»

23 мая 2022, 05:10 | Обновлено 23 мая 2022, 05:36
88
0
ВИДЕО. Малиновский приехал в лагерь сборной и поучаствовал в тренировке
УАФ

В воскресенье, 22 мая к лагерю сборной Украины в Словении присоединился Руслан Малиновский. Накануне «Аталанта» сыграла последний матч в Серии А, и Руслан сразу же прибыл в гостиницу Элеганс в Брдо. После продолжительной разлуки (полгода после победы в Боснии) было о чем поговорить с ребятами – и о войне, и о футболе. Теплые объятия друзей, дружеские шутки, взаимная поддержка – и к работе!

Уже во время физических упражнений в тренажерном зале ребята активно наблюдали за ходом решающих матчей английской Премьер-лиги, в которых «Манчестер Сити» Александра Зинченко заочно соперничал за чемпионство с «Ливерпулем». Когда первый тайм поединка с «Астон Виллой» завершился поражением «горожан», было заметно, что ребята немного переживают за результат. Хотя все как один уверенно говорили, что Зинченко выйдет на замену и «Сити» выиграет. В конце концов так и произошло – во втором тайме Саша вышел на поле, отдал голевой пас, а его команда, совершив впечатляющий камбек, завоевала 4-е чемпионство за 5 последних лет.

Эту новость ребята узнали в перерыве между игровыми сессиями. Всех она очень обрадовала. После чемпионства Александра Зубкова с «Ференцварошем», Андрея Лунина с «Реалом» и Эдуарда Соболя из «Брюгге» это уже четвертый триумфатор европейского чемпионата в составе сине-желтых этого сезона.

Что касается работы на поле, то после разминки ребята поиграли в квадрат, после чего отрабатывали действия в защите и атаке. Основная часть занятия была посвящена наработке тактических моделей в игровых сериях. В заключительный период подготовительного сбора тренерский штаб сконцентрирует внимание именно на этом, ведь до игры с Шотландией остается чуть больше недели.

23 мая ожидается прибытие Андрея Ярмоленко и Виталия Миколенко, чьи клубы также завершили сезон, а впоследствии и чемпионов Англии и Бельгии, Александра Зинченко и Эдуарда Соболя соответственно, сразу же после заслуженного празднования их клубами золотых медалей.

ВИДЕО. Малиновский приехал в лагерь сборной и поучаствовал в тренировке

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Источник Украинская ассоциация футбола
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