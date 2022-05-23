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  4. Норвич – Тоттенхэм – 0:5. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Норвич
22.05.2022, FT 0 : 5
Тоттенхэм
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Англия
23 мая 2022, 04:40 | Обновлено 23 мая 2022, 04:46
47
0

Норвич – Тоттенхэм – 0:5. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

23 мая 2022, 04:40 | Обновлено 23 мая 2022, 04:46
47
0
Норвич – Тоттенхэм – 0:5. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 38-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Норвич» со счетом 5:0.

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
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видео голов и обзор Тоттенхэм Норвич Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Источник Sport.ua
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