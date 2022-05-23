Англия23 мая 2022, 04:40 | Обновлено 23 мая 2022, 04:46
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Норвич – Тоттенхэм – 0:5. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
23 мая 2022, 04:40 | Обновлено 23 мая 2022, 04:46
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В поединке 38-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Норвич» со счетом 5:0.
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
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