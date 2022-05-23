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  4. КОЗЛОВСКИЙ: «Рух готов играть в новом сезоне УПЛ даже под бомбардировками»
Украина. Премьер лига
23 мая 2022, 03:45 | Обновлено 23 мая 2022, 03:51
24
0

КОЗЛОВСКИЙ: «Рух готов играть в новом сезоне УПЛ даже под бомбардировками»

Президент львовского клуба – о новом чемпионате Украины

23 мая 2022, 03:45 | Обновлено 23 мая 2022, 03:51
24
0
КОЗЛОВСКИЙ: «Рух готов играть в новом сезоне УПЛ даже под бомбардировками»
Футбол 1/2/3. Григорий Козловский

Президент «Руха» Григорий Козловский высказал свои мысли по поводу старта нового чемпионат Украины.

«Я за то, чтобы чемпионат Украины состоялся в Украине. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы он состоялся для наших людей. Рух готов играть под воздушными тревогами и бомбардировками. Это наш фронт. Важно показать, что даже во время войны, украинцы остаются несломленными.

Если играть дома будет невозможно, то нужно собираться клубам и решать этот вопрос. Как решит большинство, так и будет. Можно сыграть в Польше, Венгрии, Словакии. Мы можем ездить на игры и возвращаться назад, чтобы оставаться со своими семьями, воинами и народом. Кстати, в Польше два миллиона беженцев из Украины, которые могут нас поддерживать на матчах. В Турции организовать это будет сложнее с точки зрения логистики.

Не нашелся тот, кто остановит жизнь в Украине. Мы - предки козаков и тысячу лет защищали свою независимость и культуру. Мы обязаны провести чемпионат Украины. Уверен, что все будет хорошо», - сказал Козловский.

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Григорий Козловский Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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