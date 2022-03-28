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Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Если враг придет во Львов, все возьмут в руки оружие»

Президент «Руха» готов защищать свой город

  • 28.03.2022 01:28
  • 191 просмотр
  • 1 комментарий
Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Если враг придет во Львов, все возьмут в руки оружие»
© ФК Рух Львов. Григорий Козловский

Президент «Руха» Григорий Козловский прокомментировал войну Украины с россией для зарубежной прессы.

«Если враг придет во Львов, все возьмут в руки оружие и будут стоять до конца.

В том числе и футболисты. И тогда пути пожалеет, что напал на Украину», – сказал Козловский.

Источник — The Sun

(4 голоса)

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Комментарии
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    BekXan, 28.03.2022 02:39
    +2
    Ворог вже в країні ти шо с дуба впав ?!Чи кожне місто як окрема держава?Місяць війни оці заяви то путін пошкодує це балабольство !
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