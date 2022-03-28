Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Если враг придет во Львов, все возьмут в руки оружие»

Президент «Руха» Григорий Козловский прокомментировал войну Украины с россией для зарубежной прессы.
«Если враг придет во Львов, все возьмут в руки оружие и будут стоять до конца.
В том числе и футболисты. И тогда пути пожалеет, что напал на Украину», – сказал Козловский.
Источник — The Sun
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