Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Если враг придет во Львов, все возьмут в руки оружие»

Президент «Руха» Григорий Козловский прокомментировал войну Украины с россией для зарубежной прессы.

«Если враг придет во Львов, все возьмут в руки оружие и будут стоять до конца.

В том числе и футболисты. И тогда пути пожалеет, что напал на Украину», – сказал Козловский.