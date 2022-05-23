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Чемпионат Англии
Лестер
22.05.2022, FT 4 : 1
Саутгемптон
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Англия
23 мая 2022, 03:30 |
29
0

Лестер – Саутгемптон – 4:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

23 мая 2022, 03:30 |
29
0
Лестер – Саутгемптон – 4:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 38-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» на своем поле разгромил «Саутгемптон» со счетом 4:1.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Лестер).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Лестер).
79’
ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Варди (Лестер).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
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Источник Sport.ua
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