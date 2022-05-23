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  4. Андрей ВОРОБЕЙ: «Каждый игрок должен сыграть через не могу»
Чемпионат мира
23 мая 2022, 02:40 | Обновлено 23 мая 2022, 02:46
38
0

Андрей ВОРОБЕЙ: «Каждый игрок должен сыграть через не могу»

Легендарный экс-футболист рассказал, что поможет нашей сборной победить непростого соперника

23 мая 2022, 02:40 | Обновлено 23 мая 2022, 02:46
38
0
Андрей ВОРОБЕЙ: «Каждый игрок должен сыграть через не могу»
Динамомания. Андрей Воробей

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воробей поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка нашей главной команды против Шотландии, который пройдет 1 июня в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022.

«Команда ещё довольно-таки тяжелая, не в самом хорошем тонусе. Мы понимаем, что полгода без футбола дают о себе знать. Даже с этими довольно посредственными командами, с которыми мы играли контрольные игры, они все равно выглядят более свежими. Видно, что у них сейчас в разгаре чемпионаты.

Надеюсь, что за полмесяца мы наберём хорошую форму, но это будет очень сложно. Но даже если у нас не получится выйти на пик своих возможностей, думаю, каждый игрок должен из себя достать и сыграть через не могу. И надеюсь на наших легионеров, которые сейчас находятся в хорошей форме. Это Ярмоленко, Миколенко, Зинченко, Малиновский, Яремчук. Надеюсь, что они потянут за собой весь коллектив.

До войны сказал бы, что у нас преимущество в мастерстве и вообще во всем, но сейчас оно вряд ли у нас будет. Все таки Шотландия - команда сыгранная, амбициозная, характерная. Но я понимаю, что надо сыграть за счёт мастерства, но если не будет характера, и люди не будут доставать из себя все свои эмоции и желание, то ничего не получится. Каждый должен сыграть даже не на 100 процентов, а на 200», - сказал Воробей.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.

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Источник Футбол 1/2/3
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