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Чемпионат Англии
Брайтон
22.05.2022, FT 3 : 1
Вест Хэм
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Англия
23 мая 2022, 02:20 |
11
0

Брайтон – Вест Хэм – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

23 мая 2022, 02:20 |
11
0
Брайтон – Вест Хэм – 3:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 38-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм» на выезде проиграл «Брайтону» со счетом 1:3.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Брайтон).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Джоэл Велтман (Брайтон).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Антонио (Вест Хэм).
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Источник Sport.ua
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