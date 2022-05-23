Англия23 мая 2022, 02:20 |
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Брайтон – Вест Хэм – 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
23 мая 2022, 02:20 |
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В поединке 38-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм» на выезде проиграл «Брайтону» со счетом 1:3.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Брайтон).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Джоэл Велтман (Брайтон).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Антонио (Вест Хэм).
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