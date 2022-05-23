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Чемпионат Англии
Арсенал
22.05.2022, FT 5 : 1
Эвертон
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Англия
23 мая 2022, 01:19 | Обновлено 23 мая 2022, 02:17
74
0

Арсенал – Эвертон – 5:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

23 мая 2022, 01:19 | Обновлено 23 мая 2022, 02:17
74
0
Арсенал – Эвертон – 5:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 38-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на своем поле разгромил ливерпульский «Эвертон» со счетом 5:1.

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Соареш (Арсенал).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Донни ван де Бек (Эвертон).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Арсенал).
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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