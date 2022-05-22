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Испания
22 мая 2022, 23:19 | Обновлено 22 мая 2022, 23:34
73
0

Гранада вылетела из Ла Лиги, Кадис и Мальорка сохранили прописку в элите

Ранее из элитного дивизиона выбыли «Леванте» и «Алавес»

22 мая 2022, 23:19 | Обновлено 22 мая 2022, 23:34
73
0
Гранада вылетела из Ла Лиги, Кадис и Мальорка сохранили прописку в элите
Getty Images/Global Images Ukraine

22 мая в чемпионате Испании проходят поединки последнего 38-го тура.

По итогам матчей аутсайдеров определилось, что топ-дивизион покидает «Гранада». Ранее из элитного дивизиона выбыли «Леванте» и «Алавес».

А вот «Кадис» и «Мальорка» за счет важных гостевых побед сумели сохранить места в Ла Лиге.

Из Сегунды на повышение в топ-дивизион больше других претендуют «Эйбар», «Альмерия», «Вальядолид».

Ла Лига. 38-й тур, 22 мая

  • 21:00. Алавес – Кадис – 0:1
  • 21:00. Осасуна – Мальорка – 0:2
  • 21:00. Гранада  –  Эспаньол – 0:0

Текущая турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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