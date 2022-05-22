Гранада вылетела из Ла Лиги, Кадис и Мальорка сохранили прописку в элите

22 мая в чемпионате Испании проходят поединки последнего 38-го тура.

По итогам матчей аутсайдеров определилось, что топ-дивизион покидает «Гранада». Ранее из элитного дивизиона выбыли «Леванте» и «Алавес».

А вот «Кадис» и «Мальорка» за счет важных гостевых побед сумели сохранить места в Ла Лиге.

Из Сегунды на повышение в топ-дивизион больше других претендуют «Эйбар», «Альмерия», «Вальядолид».

Ла Лига. 38-й тур, 22 мая

21:00. Алавес – Кадис – 0:1

21:00. Осасуна – Мальорка – 0:2

21:00. Гранада – Эспаньол – 0:0

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