ФОТО. Манчестер Сити на мажорной ноте попрощался с Фернандиньо

В матче 38-го тура АПЛ «Манчестер Сити» совершил большой камбэк против «Астон Виллы» и стал чемпионом Англии.

Во время празднования чемпионства игроки «горожан» ярко попрощались с 37-летним бразильцем Фернандиньо, который завершает карьеру в английском клубе.

Фернандиньо перешел в «Манчестер Сити» из донецкого «Шахтера» в 2013 года за 40 миллионов евро. За это время сыграл в составе «небесно-голубых» 383 матча, забил 26 голов и отдал 33 результативные передачи.

Также Фернандиньо выиграл пять чемпионских титулов, Кубок Англии, шесть Кубков Английской лиги, Суперкубок Англии и стал финалистом Лиги чемпионов.