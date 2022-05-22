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  4. ФОТО. Манчестер Сити на мажорной ноте попрощался с Фернандиньо
Англия
22 мая 2022, 21:57 | Обновлено 22 мая 2022, 22:02
2614
1

ФОТО. Манчестер Сити на мажорной ноте попрощался с Фернандиньо

Бразилец уходит из английского клуба победителем

22 мая 2022, 21:57 | Обновлено 22 мая 2022, 22:02
2614
1
ФОТО. Манчестер Сити на мажорной ноте попрощался с Фернандиньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандиньо (с кубком)

В матче 38-го тура АПЛ «Манчестер Сити» совершил большой камбэк против «Астон Виллы» и стал чемпионом Англии.

Во время празднования чемпионства игроки «горожан» ярко попрощались с 37-летним бразильцем Фернандиньо, который завершает карьеру в английском клубе.

Фернандиньо перешел в «Манчестер Сити» из донецкого «Шахтера» в 2013 года за 40 миллионов евро. За это время сыграл в составе «небесно-голубых» 383 матча, забил 26 голов и отдал 33 результативные передачи.

Также Фернандиньо выиграл пять чемпионских титулов, Кубок Англии, шесть Кубков Английской лиги, Суперкубок Англии и стал финалистом Лиги чемпионов. 

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Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Фернандиньо
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Источник ФК Манчестер Сити
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Alphar Omega
Шкода, що наш Ферна лч так і не взяв
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