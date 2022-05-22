Англия22 мая 2022, 21:30 | Обновлено 22 мая 2022, 21:57
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ФОТО. Трофей АПЛ и флаг Украины! Как Зинченко и Сити титул АПЛ праздновали
Манчестер Сити совершил большой камбэк, забив нужных три гола в концовке
22 мая 2022, 21:30 | Обновлено 22 мая 2022, 21:57
2984
0
Клуб «Манчестер Сити» с украинцем Александром Зинченко стал чемпионом Англии 2021/22.
Команда из Манчестера в драматичном матче последнего тура совершила большой камбэк, забив нужных три гола в концовке матча против «Астон Виллы» (3:2)
На трофее АПЛ – флаг Украины благодаря Александру Зинченко!
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