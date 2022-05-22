ФОТО. Трофей АПЛ и флаг Украины! Как Зинченко и Сити титул АПЛ праздновали

Клуб «Манчестер Сити» с украинцем Александром Зинченко стал чемпионом Англии 2021/22.

Команда из Манчестера в драматичном матче последнего тура совершила большой камбэк, забив нужных три гола в концовке матча против «Астон Виллы» (3:2)

На трофее АПЛ – флаг Украины благодаря Александру Зинченко!