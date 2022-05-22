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  4. ФОТО. Трофей АПЛ и флаг Украины! Как Зинченко и Сити титул АПЛ праздновали
Англия
22 мая 2022, 21:30 | Обновлено 22 мая 2022, 21:57
2984
0

ФОТО. Трофей АПЛ и флаг Украины! Как Зинченко и Сити титул АПЛ праздновали

Манчестер Сити совершил большой камбэк, забив нужных три гола в концовке

22 мая 2022, 21:30 | Обновлено 22 мая 2022, 21:57
2984
0
ФОТО. Трофей АПЛ и флаг Украины! Как Зинченко и Сити титул АПЛ праздновали
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб «Манчестер Сити» с украинцем Александром Зинченко стал чемпионом Англии 2021/22.

Команда из Манчестера в драматичном матче последнего тура совершила большой камбэк, забив нужных три гола в концовке матча против «Астон Виллы» (3:2)

На трофее АПЛ – флаг Украины благодаря Александру Зинченко!

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Источник Sport.ua
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