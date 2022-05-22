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  4. Зинченко обошел Тимощука по количеству выигранных трофеев в Европе
Англия
22 мая 2022, 21:05 |
3276
2

Зинченко обошел Тимощука по количеству выигранных трофеев в Европе

Какая приятная новость

22 мая 2022, 21:05 |
3276
2
Зинченко обошел Тимощука по количеству выигранных трофеев в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко в четвертый раз выиграл чемпионат Англии и довел количество завоеванных трофеев с английским клубом до десяти. Кроме чемпионата Зинченко с МС четыре раза брал Кубок Английской Лиги, а также по разу Кубок и Суперкубок Англии.
 
По общему количеству трофеев в Европе Зинченко среди украинцев вышел на чистое первое место, опередив Анатолия Тимощука, с которым ранее делил первую строчку. Отметим, что у Андрея Шевченко таких трофеев – восемь.
 
Стоит добавить, что на этом клубный сезон для Александра завершен. Новые кубки можно будет выигрывать лишь в следующем.

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Андрей Шевченко Анатолий Тимощук Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Михаил Степанов
а де в Європі Тимощук торофеї здобував?! Чи ви Московію за Європу маєте?!
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+5
firstromario
Кого обійшов? Не знаю такого. 
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+2
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