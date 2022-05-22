Зинченко обошел Тимощука по количеству выигранных трофеев в Европе
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Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко в четвертый раз выиграл чемпионат Англии и довел количество завоеванных трофеев с английским клубом до десяти. Кроме чемпионата Зинченко с МС четыре раза брал Кубок Английской Лиги, а также по разу Кубок и Суперкубок Англии.
По общему количеству трофеев в Европе Зинченко среди украинцев вышел на чистое первое место, опередив Анатолия Тимощука, с которым ранее делил первую строчку. Отметим, что у Андрея Шевченко таких трофеев – восемь.
Стоит добавить, что на этом клубный сезон для Александра завершен. Новые кубки можно будет выигрывать лишь в следующем.
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