Зинченко обошел Тимощука по количеству выигранных трофеев в Европе

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко в четвертый раз выиграл чемпионат Англии и довел количество завоеванных трофеев с английским клубом до десяти. Кроме чемпионата Зинченко с МС четыре раза брал Кубок Английской Лиги, а также по разу Кубок и Суперкубок Англии.



По общему количеству трофеев в Европе Зинченко среди украинцев вышел на чистое первое место, опередив Анатолия Тимощука, с которым ранее делил первую строчку. Отметим, что у Андрея Шевченко таких трофеев – восемь.



Стоит добавить, что на этом клубный сезон для Александра завершен. Новые кубки можно будет выигрывать лишь в следующем.