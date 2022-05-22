Гвардиола превзошел потрясающее достижение Моуриньо и Венгера

«Манчестер Сити» в четвертый раз за последние пять лет стал чемпионом Англии.

Все эти чемпионские титулы были добыты за время тренерства Пепа Гвардиолы.

Таким образом, 51-летний испанец стал самым успешным не британским тренером в истории чемпионата Англии.

По три титула имеют на своем счету француз Арсен Венгер и португалец Жозе Моуриньо.