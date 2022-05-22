Гвардиола превзошел потрясающее достижение Моуриньо и Венгера
Пеп стал первым не британским тренером, который выиграл четыре чемпионата Англии как тренер
«Манчестер Сити» в четвертый раз за последние пять лет стал чемпионом Англии.
Все эти чемпионские титулы были добыты за время тренерства Пепа Гвардиолы.
Таким образом, 51-летний испанец стал самым успешным не британским тренером в истории чемпионата Англии.
По три титула имеют на своем счету француз Арсен Венгер и португалец Жозе Моуриньо.
🍀 - Most English top flight titles by non-British managers— Gracenote Live (@GracenoteLive) May 22, 2022
4️⃣ - Pep Guardiola🇪🇸
3️⃣ - José Mourinho🇵🇹
3️⃣ - Arsène Wenger🇫🇷#ManCity #EPL
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