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  4. Гвардиола превзошел потрясающее достижение Моуриньо и Венгера
Англия
22 мая 2022, 20:19 |
690
1

Гвардиола превзошел потрясающее достижение Моуриньо и Венгера

Пеп стал первым не британским тренером, который выиграл четыре чемпионата Англии как тренер

22 мая 2022, 20:19 |
690
1
Гвардиола превзошел потрясающее достижение Моуриньо и Венгера
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

«Манчестер Сити» в четвертый раз за последние пять лет стал чемпионом Англии

Все эти чемпионские титулы были добыты за время тренерства Пепа Гвардиолы.

Таким образом, 51-летний испанец стал самым успешным не британским тренером в истории чемпионата Англии.

По три титула имеют на своем счету француз Арсен Венгер и португалец Жозе Моуриньо.

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити Жозе Моуриньо Арсен Венгер чемпионат Англии по футболу
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Источник Gracenote Live
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Комментарии 1
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Не можу промовчати ! Не можу не похвалить СЕБЕ ! Бо,,, коли прочитав склади команд , подумав , Пеп зробив чергову помилку ! Бо не "поставив" з перших  хвилин Зінченка , я подумав , шо знову ? , цеж без  Зінченка можуть програть ! Бо зачастую без нього команда програє ! Коли в другому таймі він вийшов появилася надія , і вона мене не підвила (надія ). Тепер я пишаюся сам собою ! Слава Україні !
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