У Динамо сейчас нет предложений по Цыганкову

Журналист Игорь Цыганык после разговора с президентом «Динамо» Игорем Суркисом рассказал о том, что в клубе нет предложений по лидеру команды Виктору Цыганкову.

Ранее хавбеком интересовались клубы Германии, Франции и Испании.

«Предложений по Цыганкову сейчас нет. Я не думаю, что он уйдет, если будет предложение меньше 20 миллионов. Пока таких предложений нет», - сказал Цыганык.

Киевляне заявили, что война в стране не станет причиной для распродажи команды за копейки.