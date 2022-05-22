Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Динамо сейчас нет предложений по Цыганкову
Украина. Премьер лига
22 мая 2022, 13:52 |
184
0

У Динамо сейчас нет предложений по Цыганкову

Клуб хочет получить около 20 миллионов евро

22 мая 2022, 13:52 |
184
0
У Динамо сейчас нет предложений по Цыганкову
fcdynamo.kiev.ua

Журналист Игорь Цыганык после разговора с президентом «Динамо» Игорем Суркисом рассказал о том, что в клубе нет предложений по лидеру команды Виктору Цыганкову.

Ранее хавбеком интересовались клубы Германии, Франции и Испании.

«Предложений по Цыганкову сейчас нет. Я не думаю, что он уйдет, если будет предложение меньше 20 миллионов. Пока таких предложений нет», - сказал Цыганык.

Киевляне заявили, что война в стране не станет причиной для распродажи команды за копейки.

По теме:
Александр АЛИЕВ: «Все помнят, что Астафьева голой показывала свою с*аку»
Цыганык рассказал, почему Шевченко ушел из Дженоа
Игорь ЦЫГАНЫК: «Динамо хочет готовиться в Киеве. Цель - выйти в группу ЛЧ»
Виктор Цыганков Игорь Цыганык Динамо Киев
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Циганик LIVE
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
Киберспорт | 22 мая 2022, 09:47 1
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира

С 9 по 22 мая проходит мейджор по CS:GO

ЧМ по хоккею. Швейцария сделала камбэк и обыграла Канаду
Хоккей | 21 мая 2022, 18:54 0
ЧМ по хоккею. Швейцария сделала камбэк и обыграла Канаду
ЧМ по хоккею. Швейцария сделала камбэк и обыграла Канаду

У сборной Швейцарии пять побед в пяти матчах

Цель – стать основным вратарем Хайдука. Как юный украинец покоряет Хорватию
Футбол | 21.05.2022, 15:30
Цель – стать основным вратарем Хайдука. Как юный украинец покоряет Хорватию
Цель – стать основным вратарем Хайдука. Как юный украинец покоряет Хорватию
Фрайбург – РБ Лейпциг – 1:1 (2:4 пен.). Видео голов и обзор матча
Футбол | 22.05.2022, 08:30
Фрайбург – РБ Лейпциг – 1:1 (2:4 пен.). Видео голов и обзор матча
Фрайбург – РБ Лейпциг – 1:1 (2:4 пен.). Видео голов и обзор матча
Источник: к составу сборной Украины присоединится Даниил Игнатенко
Футбол | 22.05.2022, 13:25
Источник: к составу сборной Украины присоединится Даниил Игнатенко
Источник: к составу сборной Украины присоединится Даниил Игнатенко
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сампдория приняла решение относительно будущего Супряги
Сампдория приняла решение относительно будущего Супряги
20.05.2022, 12:16 27
Футбол
Как в FAVBET адаптировали работу под военные реалии
Как в FAVBET адаптировали работу под военные реалии
20.05.2022, 09:00
Другие виды
Изгнанники сборной. Прав ли Петраков, убрав Гармаша, Буяльского и других?
Изгнанники сборной. Прав ли Петраков, убрав Гармаша, Буяльского и других?
20.05.2022, 10:43 70
Футбол
Даша АСТАФЬЕВА: «Ждем родителей Милевского?»
Даша АСТАФЬЕВА: «Ждем родителей Милевского?»
21.05.2022, 14:32 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Килиан Мбаппе продлил контракт с ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Килиан Мбаппе продлил контракт с ПСЖ
21.05.2022, 22:10 12
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Я планирую убить Усика»
Энтони ДЖОШУА: «Я планирую убить Усика»
20.05.2022, 10:18 12
Бокс
ЧМ по хоккею. Германия забросила 9 шайб, разгром от Финляндии
ЧМ по хоккею. Германия забросила 9 шайб, разгром от Финляндии
20.05.2022, 18:45
Хоккей
Украинский гимнаст снялся с турнира, на которой допустили россиянина
Украинский гимнаст снялся с турнира, на которой допустили россиянина
20.05.2022, 19:12
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем