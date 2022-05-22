Украина. Премьер лига22 мая 2022, 13:52 |
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У Динамо сейчас нет предложений по Цыганкову
Клуб хочет получить около 20 миллионов евро
22 мая 2022, 13:52 |
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Журналист Игорь Цыганык после разговора с президентом «Динамо» Игорем Суркисом рассказал о том, что в клубе нет предложений по лидеру команды Виктору Цыганкову.
Ранее хавбеком интересовались клубы Германии, Франции и Испании.
«Предложений по Цыганкову сейчас нет. Я не думаю, что он уйдет, если будет предложение меньше 20 миллионов. Пока таких предложений нет», - сказал Цыганык.
Киевляне заявили, что война в стране не станет причиной для распродажи команды за копейки.
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