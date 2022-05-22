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  4. Ла Лига пожаловалась в УЕФА из-за контракта ПСЖ с Мбаппе
Испания
22 мая 2022, 12:40 |
1889
0

Ла Лига пожаловалась в УЕФА из-за контракта ПСЖ с Мбаппе

В Испании недовольны

22 мая 2022, 12:40 |
1889
0
Ла Лига пожаловалась в УЕФА из-за контракта ПСЖ с Мбаппе
psg.fr

Ла Лига крайне недовольна тем, что ПСЖ удалось переподписать форварда Килиана Мбаппе, который был близок к переходу в «Реал».

Руководство чемпионата Испании пожаловалось в УЕФА на контракт игрока.

Ла Лига считает невозможным, когда клуб, показавший большие убытки в прошлых сезонах, может позволить себе потратить огромные деньги на контракт Мбаппе.

Президент испанского чемпионата Хавьер Тебас ранее много раз критиковал клубы вроде ПСЖ или «Манчестер Сити», которым богатые владельцы позволяют нарушать финансовые правила УЕФА.

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Источник Marca
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