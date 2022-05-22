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  4. ХАВИ: «Ведем переговоры с Левандовски. Будет непросто»
Испания
22 мая 2022, 11:48 | Обновлено 22 мая 2022, 11:49
305
0

ХАВИ: «Ведем переговоры с Левандовски. Будет непросто»

«Барселона» пытается подписать форварда «Баварии»

22 мая 2022, 11:48 | Обновлено 22 мая 2022, 11:49
305
0
ХАВИ: «Ведем переговоры с Левандовски. Будет непросто»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что клуб пытается купить нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

«Левандовски - один из вариантов. Переговоры ведутся, у него по контракту остался год. Будет непросто.

Однако Лапорта сказал мне, что мы сможем усилить состав, в этом есть уверенность. Мы подготовили план и постараемся добиться его реализации», - сказал Хави.

В текущем сезоне Левандовски провел 46 игр во всех турнирах, в которых забил 50 голов и выполнил семь голевых передач.

Ранее спортивный директор «Баварии» Оливер Кан заявил, что Левандовски отработает свой контракт до конца.

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Барселона Роберт Левандовски Бавария Хави трансферы
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Источник El Mundo Deportivo
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