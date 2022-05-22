ХАВИ: «Ведем переговоры с Левандовски. Будет непросто»

Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что клуб пытается купить нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

«Левандовски - один из вариантов. Переговоры ведутся, у него по контракту остался год. Будет непросто.

Однако Лапорта сказал мне, что мы сможем усилить состав, в этом есть уверенность. Мы подготовили план и постараемся добиться его реализации», - сказал Хави.

В текущем сезоне Левандовски провел 46 игр во всех турнирах, в которых забил 50 голов и выполнил семь голевых передач.

Ранее спортивный директор «Баварии» Оливер Кан заявил, что Левандовски отработает свой контракт до конца.