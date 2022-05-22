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  4. Барселона – Лион – 1:3. Финал женской ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Лига чемпионов
22 мая 2022, 04:24 |
75
0

Барселона – Лион – 1:3. Финал женской ЛЧ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор финального поединка женской Лиги чемпионов

22 мая 2022, 04:24 |
75
0
Барселона – Лион – 1:3. Финал женской ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В финале женской Лиги чемпионов «Лион» обыграл «Барселону» со счетом 3:1.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

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Источник Sport.ua
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