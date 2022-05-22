Лига чемпионов22 мая 2022, 04:24 |
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Барселона – Лион – 1:3. Финал женской ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор финального поединка женской Лиги чемпионов
22 мая 2022, 04:24 |
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В финале женской Лиги чемпионов «Лион» обыграл «Барселону» со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
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