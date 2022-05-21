Остановили Барселону. Лион выиграл в финале женской Лиги чемпионов

В Турине состоялся финал женской Лиги чемпионов, в котором сразились «Барселона» и «Лион». Футболистки каталонской команды защищали титул, а француженки боролись за рекордный 8-й кубок ЛЧ.

Победить удалось «Лиону», который выиграл 3:1.

Отметим, что футболистки «Барселоны» в нынешнем сезоне разрывали всех: в чемпионате Испании выиграли все 30 матчей с разницей голов +148.

Финал женской Лиги чемпионов

Лион - Барселона 3:1

Голы: Анри, 6, Хагерберг, 23, Макарио, 33 - Путельяс, 41