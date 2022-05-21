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Лига чемпионов
21 мая 2022, 21:59 | Обновлено 21 мая 2022, 22:48
625
1

Остановили Барселону. Лион выиграл в финале женской Лиги чемпионов

8-й титул для французской команды

21 мая 2022, 21:59 | Обновлено 21 мая 2022, 22:48
625
1
Остановили Барселону. Лион выиграл в финале женской Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В Турине состоялся финал женской Лиги чемпионов, в котором сразились «Барселона» и «Лион». Футболистки каталонской команды защищали титул, а француженки боролись за рекордный 8-й кубок ЛЧ.

Победить удалось «Лиону», который выиграл 3:1.

Отметим, что футболистки «Барселоны» в нынешнем сезоне разрывали всех: в чемпионате Испании выиграли все 30 матчей с разницей голов +148.

Финал женской Лиги чемпионов

Лион - Барселона 3:1
Голы: Анри, 6, Хагерберг, 23, Макарио, 33 - Путельяс, 41

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Источник Sport.ua
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AЛВ
З чоловічим футболом не порівняти.!!!
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