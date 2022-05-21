Воронин сыграл в матче легенд Ливерпуля и Манчестер Юнайтед

Андрей Воронин принял участие в поединке легенд «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед», который состоялся в субботу на «Олд Траффорд». 42-летний украинец сыграл в первом тайме за «Ливерпуль», не сумев отметиться результативными действиями. Поединок завершился победой «Ливерпуля» со счетом 3:1. В составе победителей отличились Луис Гарсия и Марк Гонсалес, оформивший дубль, а у хозяев поля гол забил Димитар Бербатов.

Состав «МЮ»: Ван дер Гау, Невилл, Стам, Йенсен, Евра, Поборски, Валенсия, Батт, Блумквист, Берматов, Саа

На замену выходили: Форчун, Уэббер, Пилкингтон, О’Ши, Сильвестр и Браун.

Состав «Ливерпуля»: 1-й тайм: Дудек, Кварме, Каррагер, Ксавье, Аурелио, Пеннант, Диао, Ле Таллек, Родрис, Даунинг, Воронин

2-й тайм: Вестерфельд, Райт, Каррагер, Виньял, Энрике, Бенаюн, Гарсия, Сиссоко, Гонсалес, Понголле, Куйт.

Андрей Воронин выступал за «Ливерпуль» в сезоне 2007/08, а также провел на «Энфилд Роуд» половину сезона 2009/10. Всего на его счету 27 матчей за «Ливерпуль» в чемпионате Англии, в которых он забил 5 голов.