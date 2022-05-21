ФОТО. Сборная Украины снова вместе. Команда ожидает приезд легионеров

Сборная Украины после двух выходных дней вернулась к работе на тренировочном сборе в Словении.

По итогам трех спаррингов наставник Александр Петраков отчислил из команды Ефима Коноплю, Сергея Булецу, Дениса Гармаша, Виталия Буяльского и Артема Беседина.

Сейчас команда ждет приезд легионеров, которые на этих выходных завершают сезоны в своих чемпионатах. В вечерней тренировке участвовали все, кроме защитника Дениса Попова. Он восстанавливается после травмы.

Пока нет информации о спаррингах сборной перед матчем с Шотландией. Судя по всему, Украина сможет провести лишь один контрольный матч.