ФОТО. Сборная Украины снова вместе. Команда ожидает приезд легионеров
После двух выходных команда Петракова возобновила работу в Словении
Сборная Украины после двух выходных дней вернулась к работе на тренировочном сборе в Словении.
По итогам трех спаррингов наставник Александр Петраков отчислил из команды Ефима Коноплю, Сергея Булецу, Дениса Гармаша, Виталия Буяльского и Артема Беседина.
Сейчас команда ждет приезд легионеров, которые на этих выходных завершают сезоны в своих чемпионатах. В вечерней тренировке участвовали все, кроме защитника Дениса Попова. Он восстанавливается после травмы.
Пока нет информации о спаррингах сборной перед матчем с Шотландией. Судя по всему, Украина сможет провести лишь один контрольный матч.
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