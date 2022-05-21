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Чемпионат Польши
Легия
21.05.2022, FT 3 : 0
Краковия
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Польша
21 мая 2022, 21:32 | Обновлено 21 мая 2022, 22:41
838
0

Краковия завершила сезон поражением, Коноплянка отыграл почти весь матч

Украинский хавбек отправляется отдыхать

21 мая 2022, 21:32 | Обновлено 21 мая 2022, 22:41
838
0
Краковия завершила сезон поражением, Коноплянка отыграл почти весь матч
facebook.com/mkscracovia

Команда «Краковия» в последнем туре чемпионата Польши проиграла «Легии» со счетом 0:3 и завершила сезон на 7-й позиции.

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка отыграл 88 минут. Всего после переезда в Польшу зимой игрок провел 10 матчей без результативных действий.

В пятницу клуб продлил контракт с игроком.

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Источник Sport.ua
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