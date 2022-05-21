Польша21 мая 2022, 21:32 | Обновлено 21 мая 2022, 22:41
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Краковия завершила сезон поражением, Коноплянка отыграл почти весь матч
Украинский хавбек отправляется отдыхать
21 мая 2022, 21:32 | Обновлено 21 мая 2022, 22:41
838
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Команда «Краковия» в последнем туре чемпионата Польши проиграла «Легии» со счетом 0:3 и завершила сезон на 7-й позиции.
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка отыграл 88 минут. Всего после переезда в Польшу зимой игрок провел 10 матчей без результативных действий.
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