Краковия завершила сезон поражением, Коноплянка отыграл почти весь матч

Команда «Краковия» в последнем туре чемпионата Польши проиграла «Легии» со счетом 0:3 и завершила сезон на 7-й позиции.

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка отыграл 88 минут. Всего после переезда в Польшу зимой игрок провел 10 матчей без результативных действий.

В пятницу клуб продлил контракт с игроком.