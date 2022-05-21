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  4. Дженоа – Болонья – 0:1. Бывший клуб Шевченко вылетел. Видео гола и обзор
Чемпионат Италии
Дженоа
21.05.2022, FT 0 : 1
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
21 мая 2022, 21:30 | Обновлено 21 мая 2022, 21:32
257
0

Дженоа – Болонья – 0:1. Бывший клуб Шевченко вылетел. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 38-го тура чемпионата Италии

21 мая 2022, 21:30 | Обновлено 21 мая 2022, 21:32
257
0
Дженоа – Болонья – 0:1. Бывший клуб Шевченко вылетел. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

21 мая состоялся поединок 38-го тура чемпионата Италии.

Дженоа – Болонья – 0:1. Бывший клуб Шевченко вылетел. Видео гола и обзор

Единственный гол у гостей забил Муса Барроу (66 мин).

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Муса Бэрроу (Болонья).
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Источник Sport.ua
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