Италия21 мая 2022, 21:30 | Обновлено 21 мая 2022, 21:32
257
0
Дженоа – Болонья – 0:1. Бывший клуб Шевченко вылетел. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 38-го тура чемпионата Италии
21 мая 2022, 21:30 | Обновлено 21 мая 2022, 21:32
257
0
21 мая состоялся поединок 38-го тура чемпионата Италии.
Дженоа – Болонья – 0:1. Бывший клуб Шевченко вылетел. Видео гола и обзор
Единственный гол у гостей забил Муса Барроу (66 мин).
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Муса Бэрроу (Болонья).
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