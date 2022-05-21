Стефано ПИОЛИ: «Милан заслуживает быть первым»

В преддверии матча финального тура Серии А главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос о том, заслуживает ли его команда на чемпионство:

«Скажу вам после «Сассуоло». Сегодня, на мой взгляд, мы заслуживаем быть первыми. Мы были лучшей командой к этому моменту, но нам придется быть такой же против «Сассуоло».

Верю, что мои игроки будут хорошо спать. Они удивительны в положительном смысле этого слова. Вижу такое же поведение игроков, хотя внутри должно быть так много мнений и эмоций. Обычно я мало сплю после матчей. Надеюсь, так будет и после «Сассуоло».

В заключительном матче против «Сассуоло» «Милану» для чемпионства достаточно будет сыграть вничью.