Стефано ПИОЛИ: «Милан заслуживает быть первым»
Наставник «Милана» – о чемпионской гонке в Серии А
В преддверии матча финального тура Серии А главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос о том, заслуживает ли его команда на чемпионство:
«Скажу вам после «Сассуоло». Сегодня, на мой взгляд, мы заслуживаем быть первыми. Мы были лучшей командой к этому моменту, но нам придется быть такой же против «Сассуоло».
Верю, что мои игроки будут хорошо спать. Они удивительны в положительном смысле этого слова. Вижу такое же поведение игроков, хотя внутри должно быть так много мнений и эмоций. Обычно я мало сплю после матчей. Надеюсь, так будет и после «Сассуоло».
В заключительном матче против «Сассуоло» «Милану» для чемпионства достаточно будет сыграть вничью.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
О двух встречах договориться не удалось
Украинский тренер объяснил, почему Толик засунул язык в одно место