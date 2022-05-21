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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Сейчас за Металлист несет ответственность Красников»
Украина. Премьер лига
21 мая 2022, 19:50 | Обновлено 21 мая 2022, 20:06
295
0

Игорь ЦЫГАНЫК: «Сейчас за Металлист несет ответственность Красников»

Ярославский пока отошел от дел?

21 мая 2022, 19:50 | Обновлено 21 мая 2022, 20:06
295
0
Игорь ЦЫГАНЫК: «Сейчас за Металлист несет ответственность Красников»
metalist.ua

Журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации в «Металлисте», который готовится выступать в УПЛ, если будет решено начать сезон.

«За «Металлист» сейчас ответственность несет Евгений Красников. Для него принципиально сохранить команду. И если сезон начнется, то «Металлист» будет в УПЛ. Финансово ситуация сложная».

«Что касается Александра Ярославского, то я с ним не общался. Пока что я не понимаю его роль в футболе. Как я уже сказал, ответственность за существование «Металлиста» больше лежит на Красникове», - сказал Цыганык.

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Источник: Металлист нацелен играть в УПЛ, если сезон начнется
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Источник Циганик LIVE
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