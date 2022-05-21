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  4. Матч сборной Украины с ДР Конго не состоится
Чемпионат мира
21 мая 2022, 19:55 |
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Матч сборной Украины с ДР Конго не состоится

Об этом сообщила африканская сторона

21 мая 2022, 19:55 |
502
0
Матч сборной Украины с ДР Конго не состоится
Getty Images/Global Images Ukraine

Генеральный секретарь Федерации футбола ДР Конго Бельге Ситуатала сообщил о том, что товарищеский матч против сборной Украины, который должен был состояться в Брюсселе, отменен:

«Мэр Брюсселя отказал в проведении матча по причинам безопасности. Учитывая то, что там есть большие конголезское и украинское сообщества, для проведения матча понадобилось бы серьезное представительство полиции. Иначе было бы трудно обеспечить безопасность на месте».

В качестве альтернативного места проведения матча рассматривалась Словения, но ДР Конго этот вариант отклонила по причине финансовых и логистических трудностей.

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Источник Sport.ua
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