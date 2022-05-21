Матч сборной Украины с ДР Конго не состоится

Генеральный секретарь Федерации футбола ДР Конго Бельге Ситуатала сообщил о том, что товарищеский матч против сборной Украины, который должен был состояться в Брюсселе, отменен:

«Мэр Брюсселя отказал в проведении матча по причинам безопасности. Учитывая то, что там есть большие конголезское и украинское сообщества, для проведения матча понадобилось бы серьезное представительство полиции. Иначе было бы трудно обеспечить безопасность на месте».

В качестве альтернативного места проведения матча рассматривалась Словения, но ДР Конго этот вариант отклонила по причине финансовых и логистических трудностей.