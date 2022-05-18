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  4. Петраков рассказал о ближайших контрольных матчах сборной Украины
Чемпионат мира
18 мая 2022, 21:35 | Обновлено 18 мая 2022, 22:37
1464
0

Петраков рассказал о ближайших контрольных матчах сборной Украины

ДР Конго и еще одна команда

18 мая 2022, 21:35 | Обновлено 18 мая 2022, 22:37
1464
0
Петраков рассказал о ближайших контрольных матчах сборной Украины
uaf.ua

Тренер сборной Украины Александр Петраков рассчитывает, что до поединка с Шотландией команда проведет еще два контрольных матча.

Игры должны состояться 23 и 26 мая, но пока известен только один соперник.

«Мне говорят, что 23 мая будет матч, с кем - не знаю. Я не могу говорить, но скажу, что мы на 90% сыграем против Демократической республики Конго. Это 26 мая будет игра».

«Будем ждать наших игроков из Англии, из Италии. Главное, чтобы ребята были здоровы», - сказал Петраков.

Украина готовится к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

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Источник Sport.ua
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