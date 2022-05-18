Петраков рассказал о ближайших контрольных матчах сборной Украины
ДР Конго и еще одна команда
Тренер сборной Украины Александр Петраков рассчитывает, что до поединка с Шотландией команда проведет еще два контрольных матча.
Игры должны состояться 23 и 26 мая, но пока известен только один соперник.
«Мне говорят, что 23 мая будет матч, с кем - не знаю. Я не могу говорить, но скажу, что мы на 90% сыграем против Демократической республики Конго. Это 26 мая будет игра».
«Будем ждать наших игроков из Англии, из Италии. Главное, чтобы ребята были здоровы», - сказал Петраков.
Украина готовится к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.
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