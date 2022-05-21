Эрик ТЕН ХАГ: «Криштиану – настоящий победитель, невероятный игрок»
Новый наставник «Манчестер Юнайтед» – о лидере команды
Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вспомнил свой диалог с Криштиану Роналду в 2019 году, когда португалец еще выступал за «Ювентус»:
«Мой разговор с Роналду во время матча «Аякса» и «Ювентуса» в 2019 году? Это был интересный диалог. Я думаю, он оценил, как наша команда тогда сыграла. Криштиану – настоящий победитель и невероятный игрок. Не могу дождаться, когда начну работать с ним».
Ранее сообщалось о том, что в конце сезона Роналду и Тен Хаг проведут встречу, на которой будут обсуждаться дальнейшее сотрудничество.
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