Эрик ТЕН ХАГ: «Криштиану – настоящий победитель, невероятный игрок»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вспомнил свой диалог с Криштиану Роналду в 2019 году, когда португалец еще выступал за «Ювентус»:

«Мой разговор с Роналду во время матча «Аякса» и «Ювентуса» в 2019 году? Это был интересный диалог. Я думаю, он оценил, как наша команда тогда сыграла. Криштиану – настоящий победитель и невероятный игрок. Не могу дождаться, когда начну работать с ним».

Ранее сообщалось о том, что в конце сезона Роналду и Тен Хаг проведут встречу, на которой будут обсуждаться дальнейшее сотрудничество.