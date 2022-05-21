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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Криштиану – настоящий победитель, невероятный игрок»
Англия
21 мая 2022, 19:46 |
87
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Криштиану – настоящий победитель, невероятный игрок»

Новый наставник «Манчестер Юнайтед» – о лидере команды

21 мая 2022, 19:46 |
87
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Криштиану – настоящий победитель, невероятный игрок»
Getty Images/Global Images Ukraine

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вспомнил свой диалог с Криштиану Роналду в 2019 году, когда португалец еще выступал за «Ювентус»:

«Мой разговор с Роналду во время матча «Аякса» и «Ювентуса» в 2019 году? Это был интересный диалог. Я думаю, он оценил, как наша команда тогда сыграла. Криштиану – настоящий победитель и невероятный игрок. Не могу дождаться, когда начну работать с ним».

Ранее сообщалось о том, что в конце сезона Роналду и Тен Хаг проведут встречу, на которой будут обсуждаться дальнейшее сотрудничество.

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Эрик тен Хаг Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник Metro
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