Будет разговор с тен Хагом. Роналду еще не решил, где продолжит карьеру

В последнее время в СМИ появлялась информация о том, что Криштиану Роналду не входит в планы нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Это ставило под большое сомнение будущее 37-летнего португальца в клубе.

Однако, по информации инсайдера Фабрицио Романо, решение по поводу своего будущего Роналду еще не принял. Сначала он хочет обсудить свое будущее с самим тен Хагом. Их встреча состоится после завершения сезона. Роналду не будет против подписания нового молодого форварда в «Манчестер Юнайтед», но хочет гарантий по поводу количества игровой практики.

В нынешнем сезоне на счету Роналду 24 гола и 3 ассиста в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.