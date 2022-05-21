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Франция
21 мая 2022, 19:20 | Обновлено 21 мая 2022, 19:21
164
0

ПСЖ может уволить спортивного директора

Леонардо может потерять свою должность

21 мая 2022, 19:20 | Обновлено 21 мая 2022, 19:21
164
0
ПСЖ может уволить спортивного директора
Getty Images/Global Images Ukraine

В ближайшее время Леонардо может быть уволен с должности спортивного директора ПСЖ. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Он допускает, что в ближайшие дни ПСЖ может подписать контракт с новым спортивным директором.

Не исключено, что это связано с продлением контракта с Килианом Мбаппе. В СМИ появлялась информация о том, что теперь форвард будет влиять на ключевые кадровые решения клуба, например, на выбор главного тренера.

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Источник твиттер Николо Скиры
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