ПСЖ может уволить спортивного директора

В ближайшее время Леонардо может быть уволен с должности спортивного директора ПСЖ. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Он допускает, что в ближайшие дни ПСЖ может подписать контракт с новым спортивным директором.

Не исключено, что это связано с продлением контракта с Килианом Мбаппе. В СМИ появлялась информация о том, что теперь форвард будет влиять на ключевые кадровые решения клуба, например, на выбор главного тренера.