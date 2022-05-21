Франция21 мая 2022, 19:20 | Обновлено 21 мая 2022, 19:21
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ПСЖ может уволить спортивного директора
Леонардо может потерять свою должность
21 мая 2022, 19:20 | Обновлено 21 мая 2022, 19:21
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В ближайшее время Леонардо может быть уволен с должности спортивного директора ПСЖ. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Он допускает, что в ближайшие дни ПСЖ может подписать контракт с новым спортивным директором.
Не исключено, что это связано с продлением контракта с Килианом Мбаппе. В СМИ появлялась информация о том, что теперь форвард будет влиять на ключевые кадровые решения клуба, например, на выбор главного тренера.
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