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  4. ВИДЕО. КЛОПП: «Не нужно звонить Джеррарду и уговаривать его сыграть хорошо»
Англия
21 мая 2022, 17:14 |
821
3

ВИДЕО. КЛОПП: «Не нужно звонить Джеррарду и уговаривать его сыграть хорошо»

Наставник «Ливерпуля» - о чемпионской гонке в АПЛ

21 мая 2022, 17:14 |
821
3
ВИДЕО. КЛОПП: «Не нужно звонить Джеррарду и уговаривать его сыграть хорошо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Накануне финального тура АПЛ главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал желание наставника «Астон Виллы» Стивена Джеррарда помочь своему родному клубу в матче против «Манчестер Сити»:

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Юрген Клопп видео Стивен Джеррард Ливерпуль Астон Вилла Английская Премьер-лига Манчестер Сити
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Источник Sport.ua
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VikyKrasotulechka90
Верните старую версию сайта! или сделайте как было . чтобы можно было переключать(( Зачем без опроса было все менять?((
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