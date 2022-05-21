Англия21 мая 2022, 17:14 |
821
3
ВИДЕО. КЛОПП: «Не нужно звонить Джеррарду и уговаривать его сыграть хорошо»
Наставник «Ливерпуля» - о чемпионской гонке в АПЛ
21 мая 2022, 17:14 |
821
3
Накануне финального тура АПЛ главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал желание наставника «Астон Виллы» Стивена Джеррарда помочь своему родному клубу в матче против «Манчестер Сити»:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 мая 2022, 10:00 1
Юношеское Евро проходит в Израиле с 16 мая по 1 июня
Футбол | 21 мая 2022, 14:32 5
Украинская певица продолжила заочную словесную перепалку с бывшим футболистом
Футбол | 21.05.2022, 14:10
Футбол | 21.05.2022, 15:13
Киберспорт | 21.05.2022, 08:43
Новини партнерів
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Верните старую версию сайта! или сделайте как было . чтобы можно было переключать(( Зачем без опроса было все менять?((
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.05.2022, 15:55 3
20.05.2022, 12:16 27
20.05.2022, 22:48 9
20.05.2022, 01:58 9
20.05.2022, 12:21 20
20.05.2022, 18:45
20.05.2022, 10:43 70
19.05.2022, 23:42 6