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  4. Наполи повесил ценник на Кулибали
Италия
21 мая 2022, 16:44 |
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0

Наполи повесил ценник на Кулибали

Итальянский клуб готов продать ключевого защитника

21 мая 2022, 16:44 |
112
0
Наполи повесил ценник на Кулибали
Getty Images/Global Images Ukraine

«Наполи» готов во время ближайшего летнего трансферного окна продать лидера защиты команды Калиду Кулибали. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Интерес к Кулибали проявляют ряд европейских топ-клубов. Среди них – «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и «Барселона».

В нынешнем сезоне на счету Кулибали 3 гола и 2 ассиста в 33 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Контракт 30-летнего сенегальца рассчитан до лета 2023 года.

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Наполи Калиду Кулибали Барселона Манчестер Юнайтед ПСЖ
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Источник Calciomercato
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