Наполи повесил ценник на Кулибали

«Наполи» готов во время ближайшего летнего трансферного окна продать лидера защиты команды Калиду Кулибали. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Интерес к Кулибали проявляют ряд европейских топ-клубов. Среди них – «Манчестер Юнайтед», ПСЖ и «Барселона».

В нынешнем сезоне на счету Кулибали 3 гола и 2 ассиста в 33 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Контракт 30-летнего сенегальца рассчитан до лета 2023 года.