Барселона работает над трансфером Кулибали

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет видеть в команде лидера защиты «Наполи» Калиду Кулибали.

Представители каталонцев уже связывались с агентом Кулибали. «Наполи» хочет получить за 30-летнего сенегальца как минимум 40 миллионов евро. Снижать цену или включать игроков «Барселоны» в сделку «Наполи» не намерен.

В нынешнем сезоне на счету Кулибали 3 гола и 2 ассиста в 31 матче за «Наполи» во всех турнирах. Ране защитником интересовался «Манчестер Юнайтед».