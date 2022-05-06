Испания06 мая 2022, 12:40 |
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Барселона работает над трансфером Кулибали
Хави хочет видеть в команде защитника «Наполи»
06 мая 2022, 12:40 |
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Главный тренер «Барселоны» Хави хочет видеть в команде лидера защиты «Наполи» Калиду Кулибали.
Представители каталонцев уже связывались с агентом Кулибали. «Наполи» хочет получить за 30-летнего сенегальца как минимум 40 миллионов евро. Снижать цену или включать игроков «Барселоны» в сделку «Наполи» не намерен.
В нынешнем сезоне на счету Кулибали 3 гола и 2 ассиста в 31 матче за «Наполи» во всех турнирах. Ране защитником интересовался «Манчестер Юнайтед».
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Комментарии 2
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А Барса вже б скупляла всіх підряд. Ну нічого життя не навчило).
Вже 30 років..йо майо, скільки років Наполі вже його продає..скоро на пенсію піде, вічно перспективний, з того Наполі дуже важко вирватись, там президент з мухами в голові.
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