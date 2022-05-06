Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона работает над трансфером Кулибали
Испания
06 мая 2022, 12:40 |
271
2

Барселона работает над трансфером Кулибали

Хави хочет видеть в команде защитника «Наполи»

06 мая 2022, 12:40 |
271
2
Барселона работает над трансфером Кулибали
Getty Images/Global Images Ukraine. Калиду Кулибали

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет видеть в команде лидера защиты «Наполи» Калиду Кулибали.

Представители каталонцев уже связывались с агентом Кулибали. «Наполи» хочет получить за 30-летнего сенегальца как минимум 40 миллионов евро. Снижать цену или включать игроков «Барселоны» в сделку «Наполи» не намерен.

В нынешнем сезоне на счету Кулибали 3 гола и 2 ассиста в 31 матче за «Наполи» во всех турнирах. Ране защитником интересовался «Манчестер Юнайтед».

По теме:
Пике был близок к приобретению французского клуба
Наполи интересуется конкурентом Малиновского
Гвардиола шестой раз вылетел из полуфинала ЛЧ, повторив антирекорд Моуриньо
Барселона Наполи Калиду Кулибали
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль – Реал: холодное блюдо и зов крови
Футбол | 05 мая 2022, 17:33 11
Ливерпуль – Реал: холодное блюдо и зов крови
Ливерпуль – Реал: холодное блюдо и зов крови

Валерий Василенко в предвкушении «венца сезона»

Вест Хэм Ярмоленко вылетел из Лиги Европы, Оболонь думает про УПЛ
Футбол | 06 мая 2022, 06:00 0
Вест Хэм Ярмоленко вылетел из Лиги Европы, Оболонь думает про УПЛ
Вест Хэм Ярмоленко вылетел из Лиги Европы, Оболонь думает про УПЛ

Главные новости за 5 мая на Sport.ua

Замешан Медведчук. Известно, почему Суркис во второй раз приезжал в Украину
Футбол | 05.05.2022, 20:46
Замешан Медведчук. Известно, почему Суркис во второй раз приезжал в Украину
Замешан Медведчук. Известно, почему Суркис во второй раз приезжал в Украину
NAVI убрали флаг у российских игроков в профиле команд
Киберспорт | 06.05.2022, 10:19
NAVI убрали флаг у российских игроков в профиле команд
NAVI убрали флаг у российских игроков в профиле команд
Абрамович терпит неудачу. Какова его роль в переговорах Украины и россии
Война | 05.05.2022, 21:00
Абрамович терпит неудачу. Какова его роль в переговорах Украины и россии
Абрамович терпит неудачу. Какова его роль в переговорах Украины и россии
Новини партнерів
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віталій Ткачук
А Барса вже б скупляла всіх підряд. Ну нічого життя не навчило). 
Ответить
0
Slavkolvivskiy
Вже 30 років..йо майо, скільки років Наполі вже його продає..скоро на пенсію піде, вічно перспективний, з того Наполі дуже важко вирватись, там президент з мухами в голові.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
05.05.2022, 10:31
Футбол
Стало известно, во сколько обходится путину и рф война против Украины
Стало известно, во сколько обходится путину и рф война против Украины
05.05.2022, 21:06
Война
ЗАЛУЖНЫЙ: «ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковском направлении»
ЗАЛУЖНЫЙ: «ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковском направлении»
05.05.2022, 14:25
Война
Ярмоленко не помог Вест Хэму выйти в финал Лиги Европы, успех Рейнджерс
Ярмоленко не помог Вест Хэму выйти в финал Лиги Европы, успех Рейнджерс
05.05.2022, 23:56 10
Футбол
Эгис КЛИМАС: «Ради боя с Альваресом Усик спустится в крузервейт»
Эгис КЛИМАС: «Ради боя с Альваресом Усик спустится в крузервейт»
05.05.2022, 15:04 1
Бокс
Падение остановилось. Как сборная Украины по хоккею стала третьей на ЧМ
Падение остановилось. Как сборная Украины по хоккею стала третьей на ЧМ
05.05.2022, 06:45 4
Хоккей
Андрей Шевченко может стать президентом итальянского клуба
Андрей Шевченко может стать президентом итальянского клуба
04.05.2022, 13:36 5
Футбол
Каха Каладзе нервно отреагировал на слова Подоляка о Грузии
Каха Каладзе нервно отреагировал на слова Подоляка о Грузии
05.05.2022, 04:29 9
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем