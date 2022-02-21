Манчестер Юнайтед нацелился на Кулибали

«Красным дьяволам» нужен еще один центральный защитник

  • 21.02.2022 17:53
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Манчестер Юнайтед нацелился на Кулибали
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании 30-летнего сенегальского центрального защитника «Наполи» Калиду Кулабали. Трансфер может состояться уже будущим летом.

В составе «красных дьяволов» уже есть Гарри Магуайр, Рафаэль Варан и Виктор Линделеф, но «Манчестер Юнайтед» нуждается в еще одном проверенном центральном защитнике.

Кулибали защищает цвета «Наполи» с лета 2014 года после перехода из «Генка» за €7,75 миллиона. В текущем сезоне Калиду провел за итальянскую команду 21 матч во всех турнирах, где забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €45 миллионов.

Источник — Fichajes.net

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