Манчестер Юнайтед нацелился на Кулибали

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании 30-летнего сенегальского центрального защитника «Наполи» Калиду Кулабали. Трансфер может состояться уже будущим летом.

В составе «красных дьяволов» уже есть Гарри Магуайр, Рафаэль Варан и Виктор Линделеф, но «Манчестер Юнайтед» нуждается в еще одном проверенном центральном защитнике.

Кулибали защищает цвета «Наполи» с лета 2014 года после перехода из «Генка» за €7,75 миллиона. В текущем сезоне Калиду провел за итальянскую команду 21 матч во всех турнирах, где забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €45 миллионов.