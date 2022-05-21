Хавьер ТЕБАС: «Может ли Барселона подписать Левандовски? Пока нет»
Президент Ла Лиги – о финансовом состоянии «Барселоны»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос, может ли «Барселона» сейчас позволить себе трансфер Роберта Левандовски:
«Пока нет. Предстоят другие вещи, но я думаю, что их не будет.
Цифры – очень простая вещь, вы потратили более 500 миллионов евро за предыдущие 2 года, которые должны быть обновлены, чтобы иметь возможность подписывать новых игроков.
У Левандовски еще год контракта с «Баварией», есть сумма, которую хочет получить игрок, и то, что хочет «Бавария».
Достаточно ли продать де Йонга? Может быть достаточно в зависимости от того, сколько нужно потратить на Левандовски. Это может быть 100 миллионов евро. Теоретически, продажа де Йонга может открыть «Барселоне» такую возможность».
Ранее сообщалось, что Левандовски готов на сокращение зарплаты ради «Барселоны».
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