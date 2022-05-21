Хавьер ТЕБАС: «Может ли Барселона подписать Левандовски? Пока нет»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос, может ли «Барселона» сейчас позволить себе трансфер Роберта Левандовски:

«Пока нет. Предстоят другие вещи, но я думаю, что их не будет.

Цифры – очень простая вещь, вы потратили более 500 миллионов евро за предыдущие 2 года, которые должны быть обновлены, чтобы иметь возможность подписывать новых игроков.

У Левандовски еще год контракта с «Баварией», есть сумма, которую хочет получить игрок, и то, что хочет «Бавария».

Достаточно ли продать де Йонга? Может быть достаточно в зависимости от того, сколько нужно потратить на Левандовски. Это может быть 100 миллионов евро. Теоретически, продажа де Йонга может открыть «Барселоне» такую ​​возможность».

Ранее сообщалось, что Левандовски готов на сокращение зарплаты ради «Барселоны».