В воскресенье, 22 мая «Манчестер Сити» в заключительном, 38-м туре АПЛ дома примет «Астон Виллу». Начало матча – 18:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».

«Манчестер Сити» - «Астон Вилла». Прогноз и анонс на матч АПЛ

После 37 туров «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ с 90 очками в активе. «Астон Вилла» идет 14-й с 45 баллами.