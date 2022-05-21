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  4. Где смотреть онлайн матч АПЛ Манчестер Сити – Астон Вилла
Англия
21 мая 2022, 15:57 |
300
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Где смотреть онлайн матч АПЛ Манчестер Сити – Астон Вилла

Матч заключительного тура АПЛ

21 мая 2022, 15:57 |
300
0
Где смотреть онлайн матч АПЛ Манчестер Сити – Астон Вилла
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 22 мая «Манчестер Сити» в заключительном, 38-м туре АПЛ дома примет «Астон Виллу». Начало матча – 18:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».

«Манчестер Сити» - «Астон Вилла». Прогноз и анонс на матч АПЛ

После 37 туров «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ с 90 очками в активе. «Астон Вилла» идет 14-й с 45 баллами.

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Источник Sport.ua
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