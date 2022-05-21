Англия21 мая 2022, 15:57 |
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Где смотреть онлайн матч АПЛ Манчестер Сити – Астон Вилла
Матч заключительного тура АПЛ
21 мая 2022, 15:57 |
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В воскресенье, 22 мая «Манчестер Сити» в заключительном, 38-м туре АПЛ дома примет «Астон Виллу». Начало матча – 18:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».
«Манчестер Сити» - «Астон Вилла». Прогноз и анонс на матч АПЛ
После 37 туров «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ с 90 очками в активе. «Астон Вилла» идет 14-й с 45 баллами.
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