Александр КАРАВАЕВ: «Должен выходить на поле там, где я буду нужен команде»
Футболист сборной Украины рассказал об игре на новой позиции
Футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев рассказал, как себя чувствовал на новой позиции, на которой его использовал Александр Петраков в матче против «Боруссии» из Менхенгладбаха (2:1).
– В матче с «Боруссией» Менхенгладбах вы были на позиции левого защитника, как там себя чувствовали и как комфортно действовать на этой позиции?
– Я уже привык играть на всех позициях, что на левом краю, что на правом. У Динамо так часто выходил, когда были проблемы на позициях. Все функции одни и те же, нужно просто переключаться. Я опытный футболист, много игравший на этих позициях, должен выходить на поле там, где я буду нужен команде, - сказал Караваев.
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