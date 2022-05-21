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  4. Александр КАРАВАЕВ: «Должен выходить на поле там, где я буду нужен команде»
Чемпионат мира
21 мая 2022, 16:25 |
92
0

Александр КАРАВАЕВ: «Должен выходить на поле там, где я буду нужен команде»

Футболист сборной Украины рассказал об игре на новой позиции

21 мая 2022, 16:25 |
92
0
Александр КАРАВАЕВ: «Должен выходить на поле там, где я буду нужен команде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев рассказал, как себя чувствовал на новой позиции, на которой его использовал Александр Петраков в матче против «Боруссии» из Менхенгладбаха (2:1).

– В матче с «Боруссией» Менхенгладбах вы были на позиции левого защитника, как там себя чувствовали и как комфортно действовать на этой позиции?
– Я уже привык играть на всех позициях, что на левом краю, что на правом. У Динамо так часто выходил, когда были проблемы на позициях. Все функции одни и те же, нужно просто переключаться. Я опытный футболист, много игравший на этих позициях, должен выходить на поле там, где я буду нужен команде, - сказал Караваев.

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Александр Караваев сборная Украины по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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