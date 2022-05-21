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21 мая 2022, 15:30 |
178
0

Сергей СТАХОВСКИЙ: «Где-то я просчитался в системе координат россии»

Украинец рассказал, что у него не было никаких колебаний относительно записи в ТрО

21 мая 2022, 15:30 |
178
0
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Где-то я просчитался в системе координат россии»
Instagram. Сергей Стаховский

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал, что еще за 12 дней до начала полномасштабного вторжения рашистов записался в территориальную оборону.

«Я для себя понимал это сразу. На самом деле заявление о вступлении в терроборону написал еще 12 февраля. Не то чтобы я что-то знал – я ничего не знал. Просто полагал, что это нормально. Я надеялся, что в России есть какие-то агенты разведки, которые это все отслеживают, и чем больше украинцев запишется в терроборону, тем меньше будет риск нападения, поскольку они понимали бы, что многие готовы.

Где-то я просчитался в системе координат россии. Поскольку у них, по-видимому, ничего нормально не работает. И система разведки тоже.

Поэтому для меня это не было вопроса уйду я или нет. Вопрос заключался только в том, чтобы обеспечить семью безопасностью.

В первые дни мы были в Дубае. И я не понимал, насколько далеко это все пойдет, насколько быстро или нескоро, смогут ли наши ВСУ выдержать давление или нет… Я не знал всю эту стратегию, которую россияне строили. Думаю, никто не знает.

Хотели они взять Украину или собирались идти и на Европу? Здесь же много составляющих. Мы живем в Будапеште и на самом деле это 300 километров от границы с Украиной – не так далеко. Если бы они условно прошли Украину и начали заходить в Европу, то там тоже было бы не очень безопасно.

Для меня так точно. Поскольку с моими всеми заявлениями за последние 8 лет войны с россией я был бы первым…

Это были вопросы, которые я пытался решить для себя в первые 24 часа. Я действительно думал оставить жену и детей в Дубае. Но потом увидел, что ВСУ, Нацгвардия, пограничники дают отпор, к тому же хороший отпор, что те не уходят так быстро, как они планировали.

Да, большое количество захваченных территорий, но они не прошли за Киев, они не прошли за Харьков. Самая большая проблема была, что они поднялись из Крыма. Но я был записан в Терробороне Киева.

Поэтому для меня не было вопросом пойду ли я. Просто нужно было, чтобы семья находилась в безопасности», - сказал Стаховский.

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Источник XSport
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