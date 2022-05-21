Сергей СТАХОВСКИЙ: «Следующие 40 лет у нас не будет покоя на границе»

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал какие у него ощущения после того, как он увидел последствия вторжения русской армии:

– Вы побывали уже и в Буче, и в Ирпене, под Харьковом. Какие последствия деятельности орков вы видели, что произвело самое ужасное впечатление?

– Все, если честно. Больше, наверное, Ирпень и Буча. Потому что это города, где я был очень часто.

Разрушение, убийства, тела – это не сотрется с моей памяти, думаю, никогда. Но так же, когда ты приезжаешь в Харьков и видишь эти разрушения. В самом деле, далеко не нужно ездить. Если по житомирской трассе выезжать из Киева, то все еще очень хорошо видно.

Это выглядит как апокалипсис. Поэтому у меня нет никаких колебаний по поводу того, что собой представляет россия, что собой, к сожалению, представляют россияне, по большей части. Здесь не может быть ни у кого иллюзий.

Если мы 8 лет пытались поверить, что в россии очень много адекватных людей, которые не позволят никакой войны, пытающихся наоборот все это устроить, то об этом нужно забыть. Нет в россии адекватных людей, которые готовы за свою позицию что-нибудь сделать. Они либо убиты, либо сидят. А остальные не готовы ни на какие шаги. Поэтому, на самом деле, мы один на один с россиянами.

Это может звучать грубо, но я осуждаю каждого из них. Это будет коллективная ответственность. И все равно они не живут. Если они живут в другой стране и у них другой паспорт – хорошо. Только не нужно вписываться за россию и жаловаться на то, что россиян сейчас плохо воспринимают. Русских иначе воспринимать и не могут от того, что они делают.

Думаю, достаточно информации в интернете, СБУ много записей перехватов предоставляла, где россияне говорят, что все правильно, что надо украинцев убивать. Это, к сожалению, и есть сущность россии. Нам нужно понимать, что следующие 40 лет, пока там это поколение не погибнет, пока не родится новое, которое, возможно, будет хотеть примирения и нормальной жизни, а мы не знаем, будет ли этого хотеть, то у нас не будет покоя на границе.