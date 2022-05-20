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20 мая 2022, 12:59 |
284
0

Сергей СТАХОВСКИЙ: «Много раз наводил оружие на людей»

Украинский теннисист рассказал о своих функциях в ТрО

20 мая 2022, 12:59 |
284
0
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Много раз наводил оружие на людей»
Instagram. Сергей Стаховский

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский, который с первых дней вернулся из Венгрии и стал на защиту Родины, рассказал, чем занимался в терробороне.

«На самом деле, я скажу так, что в первые дни там организации как таковой не было. Только на день четвертый-пятый уже начали что-то записывать. А так просто выдавали оружие, чтобы кто оборонялся.

Мне повезло, что нас присоединили к части, где были бывшие и нынешние профессиональные военные. Они знают, что делать с оружием. То есть, я мог учиться у них.

И, главное, мне было не страшно, что кто-то не умеет обращаться с оружием и со мной может что-нибудь случиться. Скорее, наоборот, они немного нервничали из-за меня.

Не могу сказать, что я оказывался в каких-нибудь критических ситуациях. Кроме прилетов, когда мы были под Харьковом и под Изюмом.

Наводил ли я оружие на человека? Да. И много раз. Эти ситуации были. В первые две недели они были постоянно. На блок-постах нужно постоянно проверять документы, машины. То есть, тогда это было нормально. Сейчас мы понимаем, что это было не очень нормально, но в то время это был минимум. Мы ни в кого не стреляли – это было классно.

Так что функции были достаточно просты – патрулирование и чередование на блок-постах. Организация в нашей части реально была классной. Мне действительно повезло. С питанием, со всеми составляющими было хорошо», - сказал Стаховский.

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Сергей Стаховский российско-украинская война
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Источник XSport
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