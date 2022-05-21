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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Иско мог сделать больше в Реале»
Испания
21 мая 2022, 14:55 |
191
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Иско мог сделать больше в Реале»

Хавбек покидает Мадрид в конце сезона

21 мая 2022, 14:55 |
191
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Иско мог сделать больше в Реале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча против «Бетиса» (0:0) рассказал о будущем Марсело и Иско, чьи контракты истекают в конце сезона:

«Иско попрощался с Мадридом в матче с «Бетисом». У него была фантастическая карьера, он сыграл ключевую роль в больших достижениях «Реала».

Думаю, Франсиско мог сделать больше, но да, он был важным элементом команды. Он провел многие важные игры, финалы, ему всегда приходилось бороться против высококачественных игроков. Желаю ему всего лучшего.

Марсело? Он еще не прощается, он все еще наш капитан. Он будет нашим капитаном в Париже. Если в конце он скажет «до свидания», тогда нас покинет один из лучших фулбеков в мире. Думаю, Марсело общается с клубом, не знаю».

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Иско Марсело
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Источник Marca
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