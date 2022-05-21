Александр КАРАВАЕВ: «Мы не обращаем внимания на тяжелый график»

Футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев рассказал, как проходит день в сборной Украине во время войны, смогли ли они адаптироваться и благодарность воинам, защищающим Украину.

«С точки зрения физической подготовки, я себя чувствую очень хорошо, у нас были поединки, я последнюю игру играл все 90 минут. Не могу сказать, что у меня не было игровой практики полгода и было очень сложно.

В любом случае этот поединок не был официальным, нельзя сравнивать с матчами, которые ты играешь на регулярной основе каждую субботу или воскресенье, это совсем другой игровой ритм, но мы все понимаем, какая сейчас ситуация и на это не обращаем внимания. У нас все мнения об официальном матче, который пройдет первого июня.

Понимаем, что у нас есть все условия, чтобы хорошо подготовиться, должны взять максимум. А на игре, мы будем выкладывать все силы, даже более 100%, чтобы получить результат», - сказал Караваев.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.