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  4. Александр КАРАВАЕВ: «Мы не обращаем внимания на тяжелый график»
Чемпионат мира
21 мая 2022, 14:51 |
80
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Александр КАРАВАЕВ: «Мы не обращаем внимания на тяжелый график»

Защитник сборной Украины – о подготовке к матчу с Шотландией

21 мая 2022, 14:51 |
80
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Александр КАРАВАЕВ: «Мы не обращаем внимания на тяжелый график»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев рассказал, как проходит день в сборной Украине во время войны, смогли ли они адаптироваться и благодарность воинам, защищающим Украину.

«С точки зрения физической подготовки, я себя чувствую очень хорошо, у нас были поединки, я последнюю игру играл все 90 минут. Не могу сказать, что у меня не было игровой практики полгода и было очень сложно.

В любом случае этот поединок не был официальным, нельзя сравнивать с матчами, которые ты играешь на регулярной основе каждую субботу или воскресенье, это совсем другой игровой ритм, но мы все понимаем, какая сейчас ситуация и на это не обращаем внимания. У нас все мнения об официальном матче, который пройдет первого июня.

Понимаем, что у нас есть все условия, чтобы хорошо подготовиться, должны взять максимум. А на игре, мы будем выкладывать все силы, даже более 100%, чтобы получить результат», - сказал Караваев.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.

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Александр Караваев сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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