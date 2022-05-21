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  4. КАРАВАЕВ: «В матче с Шотландией ничего другого не ждем, кроме победы»
Чемпионат мира
21 мая 2022, 13:51 | Обновлено 21 мая 2022, 14:47
205
1

КАРАВАЕВ: «В матче с Шотландией ничего другого не ждем, кроме победы»

Защитник сборной Украины – о главном поединке года

21 мая 2022, 13:51 | Обновлено 21 мая 2022, 14:47
205
1
КАРАВАЕВ: «В матче с Шотландией ничего другого не ждем, кроме победы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев рассказал, какой результат они ожидают в матче против Шотландии, который пройдет первого июня.

«Мы понимаем, что единственный результат, который должен быть в матче против Шотландии – это победа. Мы сами ничего другого не ждем. Понимаем, как важен этот матч, какой путь мы прошли.

Знаем и видим, какая ситуация постигла нас в этом году, но наши воины продемонстрировали, насколько мы сильны духом, наша нация и все граждане, которые помогают даже не на фронте, а волонтерят и вносят помощь и работают ради одной победы.

Хотим и делаем все на тренировках, чтобы показать уверенный и желаемый результат, который все от нас ждут», - сказал Караваев.

Поединок плей-офф чемпионата мира Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго.

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Источник Футбол 1/2/3
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inspekcha85
Разговорился...позёр.Если ты выйдешь,то победа будет точно
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