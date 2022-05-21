Александр КАРАВАЕВ: «Наверное, такова наша судьба»
Защитник сборной Украины – о войне за независимость
Футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев рассказал, как проходит день в сборной Украине во время войны, смогли ли они адаптироваться и благодарность воинам, защищающим Украину.
«Более-менее втянулись. Когда изо дня в день проходит, а ты ждешь, как обычно: завтрак, теоретическое занятие, обед, может быть две тренировки днем, возобновление. Он проходит, как обычно.
Но в любом случае ты каждый день заходишь и читаешь новости, видишь фото и видео, это все нагоняет печаль, очень переживаешь и думаешь, как это могло произойти. Когда ты видишь, как наши воины защищают наши земли, границы, сколько у них мужества и энергии и понимаешь, что, наверное, такая наша судьба, что нужно бороться за свои земли и наше будущее. Мы видим, как все объединились и это придает оптимистический дух и направление на светлое будущее», - сказал Караваев.
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