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Чемпионат мира
21 мая 2022, 12:35 | Обновлено 21 мая 2022, 12:38
536
0

Александр КАРАВАЕВ: «Наверное, такова наша судьба»

Защитник сборной Украины – о войне за независимость

21 мая 2022, 12:35 | Обновлено 21 мая 2022, 12:38
536
0
Александр КАРАВАЕВ: «Наверное, такова наша судьба»
Getty Images/Global Images Ukraine

Футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Караваев рассказал, как проходит день в сборной Украине во время войны, смогли ли они адаптироваться и благодарность воинам, защищающим Украину.

«Более-менее втянулись. Когда изо дня в день проходит, а ты ждешь, как обычно: завтрак, теоретическое занятие, обед, может быть две тренировки днем, возобновление. Он проходит, как обычно.

Но в любом случае ты каждый день заходишь и читаешь новости, видишь фото и видео, это все нагоняет печаль, очень переживаешь и думаешь, как это могло произойти. Когда ты видишь, как наши воины защищают наши земли, границы, сколько у них мужества и энергии и понимаешь, что, наверное, такая наша судьба, что нужно бороться за свои земли и наше будущее. Мы видим, как все объединились и это придает оптимистический дух и направление на светлое будущее», - сказал Караваев.

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Александр Караваев российско-украинская война сборная Украины по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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