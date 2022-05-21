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21 мая 2022, 14:10 | Обновлено 21 мая 2022, 14:34
280
3

Сергей РЕБРОВ: «Санкции нужно снимать только после падения режима путина»

Украинский тренер считает, что завершения войны недостаточно для послабления ограничейний

21 мая 2022, 14:10 | Обновлено 21 мая 2022, 14:34
280
3
Сергей РЕБРОВ: «Санкции нужно снимать только после падения режима путина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Украинский тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров поделился мнением о необходимости отстранять от международных соревнований российских спортсменов в индивидуальных и командных видах.

«Во-первых, практически никто из теннисистов, представляющих россию, не живет в россии. Никто из них практически там не бывает. Я уверен, все они против этой войны, просто не каждый может высказаться открыто.

Мое мнение, что если ты не высказался открыто против войны, то тогда ты будь со своей страной, патриотом своей страны и не участвуй в соревнованиях. Это если говорить о теннисистах.

Если говорить о футболе, командах российских или о сборной, то тут даже говорить нечего. Никаких других вариантов быть не может и, надеюсь, что никто их даже не рассматривал.

Дисквалификация действует до конца этого года, потому что все надеются, что война закончится. Она закончится, но важно, чтобы не только война закончилась, а и режим путина ушел. Я считаю, что санкции нужно снимать только после падения режима путина. Только если будет совсем другая политика у россии, можно будет думать, насколько она не страшна всему миру», - сказал Ребров.

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Источник Пряма червона
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Комментарии 3
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Санкции можно снимать с мордора только после прекращения его существования как единого целого!!!! Когда развалится на части, тогда можно думать.
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+3
GloryUkraine
А коли він закінчиться, той режим путлера, якщо Зеленський постійно наполягає на зустрічі?  Як після такої зустрічі путлера присягнути до відповідальності?
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+1
Виктор Алтухов
Чтобы снимать санкции, надо чтобы россия или ее чвсти, в случае развала, изменились кардинально, чтобы перекос в головах болельщиков исчез. Иначе им в Мире делать нечего.
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0
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