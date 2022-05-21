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  4. Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Это эпохальный день для нашего клуба»
Украина. Премьер лига
21 мая 2022, 13:31 | Обновлено 21 мая 2022, 13:35
148
0

Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Это эпохальный день для нашего клуба»

Президент «Руха» – о чемпионстве в первенстве U-19

21 мая 2022, 13:31 | Обновлено 21 мая 2022, 13:35
148
0
Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Это эпохальный день для нашего клуба»
ФК Рух Львов. Григорий Козловский

Президент «Руха» Григорий Козловский высказался о победе команды U-19 над «Колосом» U-19 (3:0) в рамках чемпионата Украины среди юношеских команд, которая позволила львовянам обойти «Динамо» U-19 и «Шахтер» U-19.

Итоговое первое место в турнирной таблице обеспечило львовской команде место в Юношеской Лиге УЕФА на следующий сезон.

«Это исторический и эпохальный день для нашего клуба. Мы еще несколько лет назад не могли и мечтать о таких результатах. Победа в чемпионате Украины и возможность поучаствовать в Юношеской лиге УЕФА - это большой опыт для ребят. Они заслужили это своей игрой и работой. 

Я могу сравнить эту радость с нашим первым чемпионством в первенстве области. Тогда мы впервые что-то выиграли. Сейчас это другой уровень. 

Эти футболисты - будущее нашей страны. Я мечтаю, чтобы в основном составе сборной Украины играли одиннадцать игроков нашей академии. Мы будем двигаться к этой цели шаг за шагом. 

Наши младшие воспитанники часто ездят на международные турниры. Они уже обыгрывали ПСЖ, ПСВ, «Порту». Для них нет значения, против кого играть. 

Я благодарю УАФ, президента «Ингульца» Александра Поворознюка, владельца «Колоса» Андрея Засуху, и все клубы, которые проголосовали за наше предложение доиграть оставшиеся матчи чемпионата.

Отдельное спасибо президенту «Динамо» Игорю Суркису, который поддержал нас. Он понял, как это важно. «Динамо» могло стать чемпионом, но мы сыграли на три игры меньше. Это было бы нечестно. Мы в спортивной борьбе добыли победу. Да, сейчас в Украине война, и многим не до футбола. Но игроки не виноваты в этом, и нельзя было отбирать у них этот шанс и мечту. 

Теперь в следующем сезоне в Юношеской лиге УЕФА могут сыграть сразу три украинские команды. Я этого очень хочу. Буду болеть за Динамо и Шахтер. Пускай в финале встретятся две украинские команды. Это мечта, но чтобы она сбылась, нужно много работать. Так говорил покойный Лобановский», - сказал Козловский.

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Источник Футбол 1/2/3
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